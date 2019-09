Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Vorfahrt genommen - über 12.000 Euro Schaden

Oberndorf am Neckar (ots)

Ein 30 Jahre alter Autofahrer hat am Sonntagmittag an der Einmündung der Austraße in die Untere Straße einem anderen Wagen die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht. Der Fahrer kam aus Richtung Trichtingen und wollte mit seinem VW weiter in Richtung Altoberndorf fahren. An der Einmündung in die Austraße missachtete er die Vorfahrt eines 86 Jahre alten Fordfahrers. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von etwa 12.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell