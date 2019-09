Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Villingendorf) Rollerfahrer flüchtet und verursacht Unfall

Villingendorf (ots)

Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle hat ein 16 Jahre alter Rollerfahrer am Sonntagabend ein Auto angefahren und hat versucht zu Fuß zu flüchten. Der Rollerfahrer suchte im Wiesenweg das Weite, als eine vorbeifahrende Streife die Zweiradfahrer kontrollieren wollte. Bei seinem Fahrmanöver beschädigte einen wartenden Audi an der Stoßstange und kam zu Fall. Der Fahrer des Autos reagierte geistesgegenwärtig und stoppte den Jugendlichen, der aufstand und nun davonlaufen wollte. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte war der Jugendliche nicht im Besitz einer für den Roller notwendigen Fahrerlaubnis. Neben der Anzeige wegen der Unfallverursachung kommt nun auch ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein auf ihn zu. Sein Motorroller wurde vorläufig beschlagnahmt. Am Audi entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

