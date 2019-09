Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Lücke falsch eingeschätzt - 5.000 Euro Unfallschaden

Oberndorf am Neckar (ots)

In der Webertalstraße hat am Sonntagabend eine Autofahrerin beim Vorbeifahren einen anderen Wagen gestreift. Die 77 Jahre alte Fahrerin eines Hondas versuchte gegen 20 Uhr durch eine Lücke von zwei auf gleicher Höhe geparkten Autos durchzufahren. Da sie die Größe der Lücke überschätzte streifte ihr Auto einen haltenden Peugeot. An den Autos entstand insgesamt ein Schaden von 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell