Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Beim Ein- oder Ausparken Leichtkraftrad umgestoßen und dann abgehauen - Polizei bittet um Hinweise

VS-Villingen (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken in der Straße "Am Schwalbenhaag" ist ein Unbekannter bereits im Zeitraum von Sonntag, 25.08., bis Samstag, 07.09., gegen ein vor dem Anwesen "Am Schwalbenhaag 2" seit längerer Zeit abgestelltes Leichtkraftrad gefahren und hat dieses umgestoßen. Nach dem Wiederaufstellen des beim Unfall mit rund 1000 Euro beschädigten Leichtkraftrades der Marke Yamaha lehnte der Verursacher dieses einfach an eine vorhandene Wand und fuhr davon. Nach einer erfolgten Anzeige hat die Polizei Villingen (07721 601-0) Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet und bittet um Hinweise

