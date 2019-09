Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Rippoldsau-Schapbach) Neunjähriger wird auf der Holzwaldstraße von Auto erfasst und dabei schwer verletzt

Bad Rippoldsau-Schapbach (ots)

Ein neunjähriger Junge ist am Sonntagvormittag auf der Holzwaldstraße in Bad Rippoldsau-Schapbach von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Junge war zusammen mit seiner Familie während eines Urlaubsaufenthaltes in einer Gästeunterkunft in Schapbach untergekommen. Als zwei Kinder und auch Erwachsene gegen 10 Uhr auf der Terrasse der Gästeunterkunft Fußball spielten, rollte der Ball an dem Neunjährigen vorbei über einen abschüssigen Parkplatz in Richtung der angrenzenden Holzwaldstraße. Sofort rannte der Neunjährige dem Ball zur Straße hin hinterher, ohne auf ein nahendes Auto zu achten. Trotz sofortigem Hinterherlaufens und entsprechenden Warnrufen eines Erwachsenen konnte dieser den folgenden Unfall nicht mehr verhindern. Der Neunjährige rannte vor die Fahrzeugfront des nahenden VW Golfs, wurde von dem Auto erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Hierbei erlitt der Junge schwere Verletzungen. Nach einer Erstbehandlung noch vor Ort wurde der Neunjährige durch die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Verkehrspolizei mit Sitz in Zimmern ob Rottweil hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall übernommen.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell