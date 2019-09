Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt, Kälberbronn - Musbach, K 4728) Autofahrerin kommt von der Straße ab und prallt gegen Baum

Freudenstadt, Kälberbronn - Musbach, K 4728 (ots)

Eine 22 Jahre junge Autofahrerin ist am Freitagabend zwischen Kälberbronn und Musbach mit einem Seat Ibiza von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Die junge Frau war in einer Linkskurve der Kälberbronner Straße (K 4728) zu schnell unterwegs, sodass der benutzte Seat ins Schleudern geriet. Beim Gegenlenken übersteuerte der Kleinwagen und kam von der Fahrbahn ab, wo der Seat zunächst seitlich gegen einen Baum prallte und dann im angrenzenden Straßengraben stehen blieb. Die 22-Jährige zog sich bei dem Unfall eine leichte Platzwunde am Kopf und eine Beckenprellung zu. Sie wurde von den eintreffenden Rettungskräften zur stationären Aufnahme in der Klinik nach Freudenstadt gebracht. Um den mit rund 8000 Euro beschädigten Seat kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell