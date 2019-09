Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bösingen-Herrenzimmern) Weitere Sachbeschädigungen in Herrenzimmern

Bösingen-Herrenzimmern (ots)

Neben verschiedenen Sachbeschädigungen auf einem Grundstück in der Talstraße (wir berichteten bereits) haben vermutlich dieselben Täter in den frühen Morgenstunden des Samstags in der Lindenstraße und in der Bösinger Straße weitere Sachbeschädigungen verübt. Auf einem Anwesen in der Lindenstraße brachen die Unbekannten gewaltsam eine aufgestellte Wäschespinne ab. An einem in der Nähe geparkten Ford C-Max rissen die Täter beide Außenspiegel ab. Neben diesem Wagen wurde auch an einem in der angrenzenden Bösinger Straße abgestellten Mitsubishi beide Außenspiegel abgebrochen. Von einem Anwesen in der Lindenstraße entfernten die Unbekannten drei Gartenstühle und warfen diese in das Blumenbeet eines benachbarten Grundstücks. Auf diesem Grundstück nahmen die Täter noch eine aufgehängte Ausziehleiter von einer Gebäudewand und warfen diese wiederum in das Blumenbeet. Auch zu diesen Taten bittet die Polizei Rottweil (0741 477-0) um Hinweise.

