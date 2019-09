POL-TUT: (Tuningen) Fehler beim Linksabbiegen - Unfall fordert mehrere verletzte Personen und Rettungshubschraubereinsatz

Polizeipräsidium Tuttlingen

Mehrere verletzte Personen, darunter eine schwer verletzte Insassin eines Autos der Marke Kia, hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Samstagnachmittag, gegen 13 Uhr, an der Anschlussstelle Kreisstraße 5701 zur Bundesstraße 523 bei Tuningen ereignet hat. Der 27-jährige Fahrer des Kias war zusammen mit der Ehefrau und zwei Kindern - aus Richtung Schura kommend - auf der K 5701 in Richtung Tuningen unterwegs und wollte an der Anschlussstelle nach links in zur B 523 in Richtung Tuttlingen abbiegen. Hierbei achtete der junge Familienvater nicht auf einen entgegenkommenden und mit zwei Personen besetzten Renault Kadjar eines 79-Jährigen, der auf der K 5701 - von Tuningen kommend - in Richtung Schura fuhr. Bei einem folgenden und heftigen Zusammenprall der beiden Autos wurde die 25-jährige Beifahrerin im Kia schwer verletzt und musste mit einem am Unfallort eintreffenden Rettungshubschrauber in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Der Fahrer des Kias, eines der beiden mitfahrenden Kinder sowie die beiden Insassen im Renault wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Nach einer Erstversorgung durch die mit zwei Notärzten und mehreren Fahrzeugen eintreffenden Rettungskräfte wurden auch die leicht verletzten Personen in umliegende Kliniken gebracht. Verständigte Abschleppdienste kümmerten sich um die mit rund 20.000 Euro erheblich beschädigten Autos. Auch die Feuerwehr Tuningen war mit drei Fahrzeugen und 14 Mann eingesetzt. Die K 5701 war während der Unfallaufnahme bis kurz nach 15 Uhr komplett gesperrt.

