Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Geparktes Auto in der Wilhelmstraße zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Rottweil (ots)

Am Samstag, in der Zeit zwischen 12.45 Uhr und 13.45 Uhr, ist in der Wilhelmstraße ein dort abgestellter Mercedes mutwillig von einem unbekannten Täter zerkratzt worden. Die Polizei Rottweil (0741 477-0) hat Ermittlungen wegen der begangenen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell