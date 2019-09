Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bösingen-Herrenzimmern) Unbekannte verüben in einem Gartengrundstück mehrere Sachbeschädigungen

Bösingen-Herrenzimmern (ots)

Gleich mehrere Sachbeschädigungen haben Unbekannte im Zeitraum zwischen 03 Uhr und 06 Uhr in den frühen Morgenstunden des Samstags in einem Gartengrundstück in der Talstraße verübt. Neben umgeworfenen Blumenkübeln, einer eingeworfenen Scheibe eines Gartenhäuschens sowie einer durchschnittenen Wäscheleine warfen die Unbekannten eine vorhandene Leiter auf das Netz eines aufgestellten Trampolins. Zudem stellten die Täter eine Gartenrutsche um, entnahmen einen Altkleidersack aus einem nahegelegenen Sammelcontainer und verstreuten die so erlangten Altkleidungsstücke auf dem Grundstück. Hinweise zu diesen unsinnigen Taten oder zu den derzeit noch unbekannten Tätern werden an die Polizei Rottweil (0741 477-0) erbeten.

