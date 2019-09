Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen-Engstlatt) Einbruch in eine Fahrzeughalle in der Häselstraße

Balingen-Engstlatt (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Fahrzeughalle in der Häselstraße eingebrochen. Über zuvor gewaltsam geöffnete Rolltor-Türen an der Südseite eines von mehreren Unternehmen benutzten Gebäudekomplexes gelangten die Eindringlinge in die Fahrzeughalle und von dort in verschiedene Räume der Unternehmen. Ob und was genau die Einbrecher auf ihrem Beutezug entwendet haben, muss noch überprüft werden. Die Polizei Balingen (07433 264-0) ermittelt nun wegen des Einbruchs und nimmt Hinweise entgegen.

