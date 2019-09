Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Durchhausen) Mehrere Autos von Unbekannten beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Durchhausen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter in der Hardtstraße und im angrenzenden Lupfenweg mehrere Autos beschädigt. In der Hardstraße warfen die Unbekannten mit einem Stein die Heckscheibe eines Seats ein und brachten an einem Fiat 500 die Frontscheibe zum Splittern. An einem abgestellten BMW wurde das Kennzeichen verbogen. Im Lupfenweg rissen die Unbekannten an einem 1er BMW den linken Außenspiegel ab. Die Polizei Spaichingen (07424 9318-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

