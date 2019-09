Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Mit abgefahrenen Reifen auf nasser Fahrbahn unterwegs - Autofahrer nach Zusammenprall mit einem Baum schwer verletzt

VS-Villingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 3er BMW am frühen Sonntagmorgen, gegen 05 Uhr, in der Wieselsbergstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt ist, hat sich ein 22-jähriger Autofahrer schwere Verletzungen zugezogen. Eine 21-jährige Beifahrerin blieb bei dem Unfall mehr oder weniger unverletzt. Der junge Fahrer des BMWs war - von Schwenningen kommend -auf der regennassen Wieselsbergstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Aufgrund einer nicht an die Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit und infolge abgefahrenen Reifens geriet der BMW ins Schleudern, überfuhr zunächst ein Verkehrszeichen sowie einen Leitpfosten am Fahrbahnrand und prallte dann mit der Fahrerseite gegen einen massiven Baum. Bei dem Unfall zog sich der 22-jährige Fahrer schwere Verletzungen zu und musste von eintreffenden Rettungskräften in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Villingen im Einsatz. An dem schon älteren BMW entstand Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen zu dem Unfall werden von der Verkehrspolizei mit Sitz in Zimmern ob Rottweil geführt.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell