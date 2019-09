Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Mühlheim an der Donau - Kolbingen, L 443) Betrunkener Autofahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer und streift Felswand - 10.000 Euro Schaden

Mühlheim an der Donau - Kolbingen, L 443 (ots)

Mit über 1,2 Promille ist ein 47-Jähriger am Samstagabend, gegen 19.20 Uhr, hinter dem Steuer eines 3er BMWs zwischen Mühlheim und Kolbingen auf der Landesstraße 443 unterwegs gewesen, hat hierbei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet und ist schließlich gegen eine Felswand gefahren. Der 47-Jährige überholte auf der unübersichtlichen und kurvigen Strecke zunächst einen Audi einer Autofahrerin und nötigte diese zum Abbremsen. Beim Wiedereinscheren geriet der BMW des Betrunkenen ins Schleuder und streifte im weiteren Verlauf an einer Felswand entlang. Nur dem Zufall geschuldet, kam es zu keinem Zusammenstoß mit dem gerade überholten Audi. Am BMW des 47-Jährigen entstand durch den Unfall rund 10.000 Euro Sachschaden. Neben einem Abschleppdienst für den nicht mehr fahrbereiten Wagen war auch die Feuerwehr Kolbingen für die Reinigung der Unfallstelle im Einsatz. Nach einer Blutentnahme und der Abgabe des Führerscheines muss sich der alkoholisierte Autofahrer nun noch in einem Strafverfahren verantworten.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell