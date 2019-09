Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Geparkten Mercedes angefahren und geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Rottweil (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ist am Samstagabend, in der Zeit zwischen 20.15 Uhr und 21.00 Uhr, vermutlich zu dicht an einem in der Tuttlinger Straße vor einem griechischen Lokal abgestellten Mercedes der E-Klasse vorbeigefahren und hat diesen gestreift. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Durch den Unfall entstand am linken, vorderen Kotflügel des Mercedes Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise zum Verursacher des Unfalls werden an die Polizei Rottweil (0741 477-0) erbeten.

