Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dunningen) Heftiger Unfall an einer Hofeinfahrt - Autofahrer und Mitfahrerin teils schwer verletzt

Dunningen (ots)

Zu einem heftigen Verkehrsunfall, bei welchem sich ein Autofahrer schwere und eine Mitfahrerin leichte Verletzungen zugezogen haben, ist es am Samstagabend, gegen 21.20 Uhr, in der Bitzestraße gekommen. Dort fuhr ein 79-Jähriger mit einem älteren Mercedes der C-Klasse auf eine Hofeinfahrt, um den Wagen abzustellen. Aus derzeit noch nicht bekannter Ursache lenkte der Wagen zunächst gegen eine Stützmauer des Anwesens, beschleunigte dann und prallte mit voller Wucht gegen die Garagenwand des Nachbargebäudes. Bei dem Unfall wurde der 79-jährige Mercedes-Fahrer schwer verletzt. Die im Fond des Wagens sitzende Ehefrau zog sich leichte Verletzungen zu. Eintreffende Rettungskräfte brachten beide Personen nach einer Erstversorgung in umliegende Kliniken. Durch den Unfall entstand an dem schon älteren Mercedes wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 2000 Euro. An der Grundstücksmauer entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

