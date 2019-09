Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Gegen geparktes Auto gefahren - 7000 Euro Schaden

VS-Schwenningen (ots)

Nach dem Abbiegen von der Arminstraße auf die Kreuzstraße ist eine 21-jährige Fahrerin eines Kleinwagens der Marke Peugeot am frühen Sonntagmorgen, kurz vor 05 Uhr, aus Unachtsamkeit heftig gegen einen in der Kreuzstraße geparkten Audi gefahren. Bei dem Unfall wurde die vordere Radaufhängung am Peugeot total beschädigt, so dass der Wagen abgeschleppt werden musste. An beiden Autos entstand rund 7.000 Euro Schaden. Die junge Autofahrerin hatte Glück und wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

