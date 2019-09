Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Deißlingen) Unfall fordert über 10.000 Euro Schaden

Deißlingen (ots)

Über 10.000 Euro Sachschaden hat ein Unfall gefordert, der am Freitag, kurz nach 17 Uhr, an der Kreuzung Bismarckstraße, Kirchbergstraße und Seestraße passiert ist. Ein 22-jähriger Fahrer eines Citroens Berlingo war - von der Ortsmitte kommend - auf der Kirchbergstraße unterwegs und wollte die genannte Kreuzung geradeaus überqueren. Hierbei übersah der junge Mann einen bevorrechtigten Mercedes der A-Klasse, dessen 67-jährige Fahrerin sich auf der Seestraße der Kreuzung näherte. Bei einem folgenden Zusammenprall der beiden Autos wurde der Mercedes noch in einen angrenzenden Grundstückszaun abgewiesen. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

