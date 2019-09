Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf, Bochingen) Lkw-Außenspiegel entwendet - Zeugen gesucht

Oberndorf (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde an einem in der Straße "Im Vogelloch" geparkten Lkw die beiden linken Außenspiegel im Wert von insgesamt circa 400 Euro entwendet. Die Täterschaft schraubte die Spiegel vom Metallgestänge und löste die Elektronikverbindungen. Hinweise bitte an die Polizei Oberndorf, Tel. 07423/8101-0.

