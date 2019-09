Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Roller-Fahrer flüchtete vor der Polizei

Schramberg (ots)

Ein 21-jähriger Roller-Fahrer wollte sich am Donnerstagnachmittag vor einer Streife des Reviers aus dem Staub machen. Die Beamten wurden in der Gartenstraße auf den 21-Jährigen aufmerksam. Als sie ihm signalisierten anzuhalten, gab der junge Mann Gas und bog in den Eckenhofstraße ab. Als er schließlich mit hoher Geschwindigkeit in den Weidenweg abbog, verlor er die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. Er landete zu guter Letzt in einer Grundstückshecke. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 21-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem verlief bei ihm eine Drogenvortest positiv. Bei dem Sturz verletzte sich der 21-Jährige nur leicht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

