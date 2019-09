Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt, Truchtelfingen) Unbekannter greift 55-Jährigen an und beklaut ihn - Polizei sucht Zeugen

Albstadt, Truchtelfingen (ots)

Am Dienstagabend ist ein 55-jähriger Mann in Truchtelfingen tätlich angegriffen und beraubt worden. Der Geschädigte verließ, gegen 22 Uhr, den Rewe-Markt im Wiesengrund, von wo aus er auf dem Fußweg in Richtung Reifen Pneuhage in der Mühlbachstraße unterwegs war. Auf dem dortigen Parkplatz wurde er von einem Jugendlichen angesprochen, der sich mit einer Gruppe Gleichaltriger vor Ort befand. Der 55-Jährige ignorierte den Jugendlichen - kurz danach bekam er einen Schlag ins Genick und fiel daraufhin nach vorn auf den Kopf. An die Zeit nach der Tat kann sich das Opfer nicht mehr erinnern. Seine Erinnerung setzt erst wieder gegen 5 Uhr ein - zu diesem Zeitpunkt befand sich der 55-Jährige zuhause. Dort bemerkte er auch das Fehlen seines Geldbeutels, der mehrere Hundert Euro Bargeld enthielt sowie diverse Karten, darunter auch seinen Personalausweis. Zudem wurde ihm ein schwarzes Handy der Marke "Vito" geklaut - dieses weist einen Display-Schaden auf. Der 55-jährige Mann erlitt bei dem Angriff auf ihn leichte Verletzungen und leidet seitdem unter Angstzuständen. Das Polizeirevier in Albstadt ermittelt. Wer zur fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07432 955-0 zu melden.

