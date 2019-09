Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rangendingen) Von Grundstückseinfahrt ausgeparkt und vorbeifahrendes Fahrzeug übersehen

Rangendingen (ots)

Am Donnerstagabend hat sich in Rangendingen ein Unfall ereignet, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 18.30 Uhr hat ein 65-Jähriger vorwärts von seinem Grundstück in der Haigerlocher Straße ausgeparkt. Dabei übersah er den, die Haigerlocher Straße befahrenden, Opel einer 19-Jährigen. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der ein Sachschaden von insgesamt rund 15.000 Euro entstand. Die 19-jährige Opel-Fahrerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde in die Klinik gebracht.

