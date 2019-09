Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Wohnhaus und Schuppen brennt

Baiersbronn (ots)

Im Baiersbronner Ortsteil Friedrichstal hat am Donnerstagmittag ein Wohnhaus mit angebautem Schuppen gebrannt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand.

Kurz vor 14 Uhr hörten Bewohner des Hauses im Jägerloch ein Piepsen. Bei näherem Nachsehen stellten die Anwesenden fest, das Rauch aus dem angebauten Schuppen aufsteigt. Die Drei verließen daraufhin sofort das Haus. Die Feuerwehr wurde verständigt. Das vom Schuppen ausgehende Feuer griff über eine Tür im Dachgeschoß auf das Wohnhaus über. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Schuppen bereits in hellen Flammen, aus dem Dach des Wohnhauses qualmte es stark. Die Feuerwehr löschte den Brand, musste aber, um den immer wieder auflodernden Flammen Herr zu werden, den Schuppen mit eingelagertem Holz und Heu von einem Baggerbetrieb abbrechen und auseinander ziehen lassen. Trotz aller Bemühungen war auch das Wohnhaus nicht mehr zu retten. Es ist jetzt unbewohnbar. Den Schaden schätzen die Ermittler der Polizei auf zirka 100.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Um die fünf Hausbewohner kümmert sich die Gemeinde Baiersbronn.

Die Brandursache bleibt vorerst unklar. Die Brandermittlungen gestalten sich schwierig. Kriminaltechniker aus Freudenstadt waren am Freitagmorgen am Brandort, konnten aber im Schutt des zerlegten Schuppens zunächst keine weiterführenden Erkenntnisse gewinnen. Die nachfolgenden Ermittlungen werden noch etliche Tage in Anspruch nehmen.

