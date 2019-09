Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Aggressiver Mc-Donalds-Gast landet in Polizeigewahrsam

A.-Ebingen (ots)

Am späten Donnerstagabend ist im Mc Donalds in der Truchtelfinger Straße ein 43-jähriger Gast völlig ausgerastet. Der Mann warf ohne ersichtlichen Grund mit Dekorationsgegenständen um sich und griff mehrere Besucher des Schnellrestaurants tätlich an. Am schlimmsten erwischte es einen 25-jährigen Gast, dem der tobende Täter einen Granitstein an den Kopf schlug. Der 25-Jährige blutete danach stark, wurde vom herbeigerufenen Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den Schläger in Gewahrsam. Gegen den 43-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.

