Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Radfahrerin nach Unfall gesucht

Trossingen (ots)

Die Polizei sucht aktuell nach einem Mädchen, das am Dienstagnachmittag gegen 16.00 Uhr mit dem Fahrrad in der Kirchhalde unterwegs war. Die etwa 13 Jahre alte Radfahrerin kam vermutlich aus der abschüssigen Feldbergstraße. Beim Einbiegen in die Kirchhalde ist sie gegen einen geparkten VW Golf geprallt. Das Mädchen stürzte und erlitt Schürfwunden im Gesicht. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Zu dem Mädchen ist weiter bekannt, dass es blonde und zusammengebundene Haare hatte. Der Polizeiposten Trossingen bittet unter Tel. 07425 33860 um Hinweise auf die junge Radfahrerin.

