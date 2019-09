Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) 8000 Euro Schaden bei Vorfahrtsunfall

Balingen (ots)

Bei einem Vorfahrtsunfall an Donnerstagmittag an der Einmündung der Jakobstraße in die Hopfstraße ist Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro entstanden.

Gegen 12.10 Uhr hielt eine 22-jährige Autofahrerin am Ende der Jakobstraße zunächst an, um auf der Hopfstraße querenden Verkehr durchfahren zu lassen. Als sie anfuhr, um abzubiegen, übersah sie einen von links kommenden VW Passat und prallte gegen dessen Beifahrerseite. Beide PKW wurde beschädigt, konnten aber weiter fahren. Verletzt hat sich niemand.

