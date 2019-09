Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen) Vier Jugendliche beschädigen Müllcontainer und Gebäudewand am Schulzentrum - Polizei bittet um Hinweise

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitags, etwa gegen 02.30 Uhr, haben vier Jugendliche am Schulzentrum in der Straße "Im Hochwald" einen Müllcontainer und eine Gebäudewand beschädigt. Die Jugendlichen schoben hierbei den Müllcontainer mutwillig gegen die Wand, so dass ein Anwohner den heftigen Schlag hörte und auch die vier dunkel gekleideten Jugendlichen sah, als diese davongingen. Die Polizei St. Georgen (07724 9495-00) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um weitere Hinweise zu den beteiligten Jugendlichen.

