Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rosenfeld)Iselin-Schule: Fassade und Fenster mutwillig beschädigt

Rosenfeld (ots)

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen hat ein unbekannter Täter Fassadenteile und eine Fensterscheibe der Iselin-Schule beschädigt. Der Unbekannte bohrte an mehreren Stellen Löcher in den Isolierputz. An anderer Stelle beschädigte er die Fassade durch Steinwürfe. Am Fenster rechts des Schuleingangs schlug der Täter zwei Löcher in die äußere Verglasung. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 700 Euro. Beim Polizeiposten Rosenfeld wurde Anzeige erstattet. Die Ermittler suchen nach Zeugen und bitten um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07428 94513 0.

