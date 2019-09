Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Fahrzeuglack eines VW Transporters in der Gluckstraße mutwillig zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein unbekannter Täter den weißen Fahrzeuglack eines geparkten VW Transporters des Typs T5 zerkratzt, welcher am Fahrbahnrand der Gluckstraße, nahe der Kreuzung zur Hardstraße abgestellt war. Durch die Tat entstand an dem VW Bus Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Hinweise zu der begangenen Sachbeschädigung nimmt die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) entgegen.

