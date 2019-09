Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Vorfahrt eines anderen Autos nicht beachtet - 5000 Euro Schaden

VS-Villingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro an zwei beteiligten Autos ist es am Donnerstagnachmittag, gegen 13.20 Uhr, an der Kreuzung Saarlandstraße und Lindenstraße gekommen. Ein 21-jähriger Fahrer eines Peugeots 306 - unterwegs auf der Lindenstraße - achtete an der Kreuzung nicht auf einen Seat Alfa, dessen 66 Jahre alter Fahrer auf der bevorrechtigten Saarlandstraße in Richtung Stadtmitte fuhr. Bei einem folgenden Zusammenstoß der beiden Autos wurden keine Personen verletzt.

