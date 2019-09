Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Rippoldsau) Motorradfahrer stürzt in Haarnadelkurve

Bad Rippoldsau (ots)

In einer Haarnadelkurve zwischen Kniebis und Bad Rippoldsau ist am Donnerstag ein Motorradfahrer gestürzt. Der Verletzte kam ins Krankenhaus.

Gegen 15.10 Uhr fuhr der Motorradfahrer auf der L96 von Kniebis in Richtung Bad Rippoldsau. In einer der Haarnadelkurven vor Holzwald geriet er in zu extreme Schieflage und stürzte auf die etwas verschmutzte Fahrbahn. Bei dem Sturz verletzte sich der 59-Jährige. Er wurde vom Notarzt versorgt und danach im Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro.

