Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Küchenbrand sorgt für Feuerwehreinsatz

Trossingen (ots)

Das Zubereiten von Essen hat am Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr zum Brand einer Küche in der Liststraße geführt. Eine 33 Jahre alte Bewohnerin des Hauses erhitzte in einem Topf Öl und ließ es für kurze Zeit unbeaufsichtigt. Das Öl geriet in Brand. Die Löschversuche der Frau blieben ohne Erflog. Die Flammen griffen auf die Küche über. Die gerufene Feuerwehr Trossingen löschte mit 25 Mann die Flammen. An der Küche entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Die Frau blieb unverletzt.

