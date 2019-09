Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) Verdacht auf Graffitisprayer - Zeugen gesucht

Spaichingen (ots)

Zwei junge Männer hat die Polizei im Verdacht am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr am einem Bushaltehäuschen in der Balgheimer Straße Graffiti versprüht zu haben. Während der Eine im Häuschen zu Gange war, stand ein Zweiter, der Schildmütze und Bart trug, Schmiere. Das Polizeirevier Spaichingen geht dem Verdacht der Sachbeschädigung nach und bittet Zeugen sich unter Tel. 07424 93180 zu melden.

