Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Unfallflucht: 5.000 Euro Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Hechingen (ots)

Am Mittwoch hat ein Unbekannter den geparkten VW Tiguan einer 31-Jährigen angefahren. Der PKW war am Mittwoch, von 7.30 Uhr bis 14 Uhr, auf dem Kaufland-Parkplatz in der Gammertinger Straße in Hechingen abgestellt. In der Zeit von 14 Uhr bis 17.30 Uhr war der Tiguan in der Stingstraße in Balingen geparkt. Am Abend war den Fahrzeugeigentümern im vorderen, linken Fahrzeugbereich ein Blechschaden in Höhe von schätzungsweise 5.000 Euro aufgefallen. Dieser Sachschaden muss entweder auf dem Kaufland-Parkplatz in Hechingen oder in der Balinger Stingstraße entstanden sein. In jedem Fall entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Hechingen (Tel. 07476 9433-0) zu melden.

