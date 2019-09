Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bitz) Brand in Waldhütte

Bitz (ots)

In Gewann Riedbühl ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einem Brand einer Waldhütte gekommen. Ein Zeuge hatte den Brand gegen 00.45 Uhr bemerkt und den Notruf getätigt. Die Waldhütte brannte bis auf die Stützbalken komplett aus. In der Hütte befanden sich ein Grill und mehrere Gasflaschen. Das restliche Inventar war verbrannt. Die Feuerwehr Bitz war mit drei Fahrzeugen und 32 Mann im Einsatz. Außerdem war das DRK angerückt. Hinweise auf die Brandursache konnten nicht gefunden werden.

