Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Eutingen im Gäu) Unbekannte Täter versuchen Baucontainer aufzubrechen - Polizei sucht Zeugen

Eutingen im Gäu (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter versucht, die Tür zu einem Baucontainer aufzubrechen. Auf einem Baustellengelände auf der Göttelfinger Straße zwischen Eutingen und Göttelfingen versuchten der oder die unbekannten Täter mit einem Werkzeug die Tür des Containers aufzuhebeln. Dieses Vorhaben misslang jedoch. Entwendet wurde folglich nichts. Es entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Horb unter der Telefonnummer 07451 96-0 in Verbindung zu setzen.

