Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb am Neckar) 66-jähriger Autofahrer in Schlangenlinien unterwegs

Horb am Neckar (ots)

Ein 66-jähriger Autofahrer ist am Mittwochmorgen durch seine Fahrweise aufgefallen. Der Mann war, gegen 7.30 Uhr, auf der B 28 von Schopfloch in Richtung Horb unterwegs. Er fuhr in Schlangenlinien und war des Öfteren auf die Gegenfahrbahn geraten, wodurch mehrere LKW ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Des Weiteren berichtete ein Zeuge, der 66-Jährige habe vermehrt angehalten und anschließend wieder stark beschleunigt. Der Zeuge verständigte die Polizei. Die Beamten konnten den 66-Jährigen daraufhin auf Höhe der Rexinger Kapelle kontrollieren. Aufgrund seines schwankenden Ganges, machte es zunächst den Eindruck, der Beschuldigte sei betrunken. Es stellte sich jedoch heraus, dass der Mann unterzuckert war - ein dennoch durchgeführter Alco-Test bestätigte 0,0 Promille. Nachdem es dem Erkrankten wieder besser ging, konnte er seine Fahrt fortsetzen. Er wurde von den Polizeibeamten belehrt und muss mit einer Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nun nach Verkehrsteilnehmern, die durch das Fahrverhalten des 66-Jährigen geschädigt wurden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Horb (Tel.: 07451 96-0) entgegen.

