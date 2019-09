Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Alkoholisierter Rentner kracht gegen parkendes Auto und flüchtet

A.-Ebingen (ots)

Wegen Alkoholeinfluss ist ein 81-jähriger Rentner am späten Mittwochabend beim Abbiegen von der Sonnenstraße in die Meßstetter Straße von der Fahrbahn abgekommen.

Der Senior kam gegen 20.30 Uhr aus Richtung Stadtmitte und bog nach links in die Meßstetter Straße ab. Weil er nicht mehr ganz nüchtern war, stieß er dabei mit seinem Audi gegen einen parkenden Kia. Der parkende Kia wurde auf den davor stehenden VW Golf geschoben. Es entstand erheblicher Sachschaden, der alleine bei dem Audi des Verursachers auf 15.000 Euro geschätzt wird. Der 81-Jährige fuhr nach dem "Kracher" ohne anzuhalten weiter. Zeugen hatten den Unfall jedoch beobachtet und verständigten die Polizei. Wenig später kam der Unfallverursacher mit Begleitung an die Unfallstelle zurück. Er bestritt, gefahren zu sein. Die Aussage wurde aber noch vor Ort von mehreren Zeugen widerlegt. Das Polizeirevier Albstadt ermittelt wegen Trunkenheit am Steuer und Fahrerflucht.

