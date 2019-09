Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Heiligenzimmern) Geländewagen kommt von der Fahrbahn ab - Fahrer flüchtet

Heiligenzimmern (ots)

Nach dem Rondell in der Straße Hofwiesen ist in der Nacht zum Mittwoch ein Landrover zweimal von der Fahrbahn abgekommen und hat Schaden angerichtet. Weil sich der Fahrer aus dem Staub machte, sucht die Polizei Zeugen.

Kurz vor vier Uhr fuhr der Landrover die "Hofwiesen" hinauf. Am Ende einer Geraden umkurvte der Fahrer des Geländewagens die dortige, runde Verkehrsinsel und bog danach scharf rechts in Richtung Sommerhalde ab. Wegen zu hohem Tempo verlor der Unbekannte die Kontrolle über sein Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Fahnenmast. Danach lenkte er seinen Wagen auf die Straße zurück. Dabei stieß das Auto gegen die Schalung einer Garageneinfahrt. Im weiteren Verlauf fuhr der Landrover quer über die Straße, kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die etwas höhere Graniteinfassung eines angrenzenden Grundstücks. Im Anschluss daran lenkte der "Bruchpilot" seinen Geländewagen auf die Straße zurück und verschwand in der Dunkelheit. Es entstand ein Fremdschaden in Höhe von mindestens 2000 Euro.

Der Polizeiposten Rosenfeld ermittelt wegen Fahrerflucht und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu einem frisch beschädigten Landrover und dessen Fahrer geben kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07428 94513 0).

