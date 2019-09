Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bubsheim) Baucontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht

Bubsheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben bislang unbekannte Täter an einer Baustelle im Neubaugebiet "Böttinger Weg" einen Baucontainer aufgebrochen und mehrere hochwertige Werkzeuge entwendet. Nachdem die Täter den, durch ein Vorhängeschloss gesicherten, Baucontainer aufgebrochen hatten, entwendeten sie mehrere darin befindliche Baugeräte ebenso wie das zuvor zerstörte Vorhängeschloss. Außerdem zapften sie aus dem Tank eines Baustellenfahrzeugs circa 250 Liter Diesel ab. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeiposten in Wehingen (Tel. 07426 1240) in Verbindung zu setzen.

