Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geisingen) Kupferdach gestohlen

Geisingen (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 31.07.2019, und Mittwoch, 04.09.2019, haben bislang unbekannte Täter das Kupferdach der Pegelanlage bei Geisingen gestohlen. Die Anlage befindet sich in der Verlängerung des Riedwegs, am Radweg gelegen. Das entwendete Kupferdach misst 3,5 Meter auf 2,5 Meter und hat einen Wert von rund 6.000 Euro. Der Polizeiposten Immendingen ermittelt wegen Diebstahls und bittet unter 07462 9464-0 um Hinweise.

