Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Unfallflucht: Geparkter Skoda angefahren - Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen hat ein bislang unbekannter Autofahrer in der Stettiner Straße einen geparkten Skoda Octavia angefahren und dabei einen Sachschaden von rund 1.500 Euro verursacht. Gegen 4.40 Uhr sah eine Zeugin von ihrer Wohnung aus, wie ein PKW rückwärts von einer Parkfläche ausgeparkt wurde. Kurz darauf vernahm die Frau ein lautes Geräusch. Der PKW fuhr einmal um den Häuserblock und entfernte sich anschließend über die Balinger Straße in Richtung Stadt. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen dunklen Kleinwagen, eventuell um einen Renault Twingo. Dieser weist hinten links eine Beschädigung auf. Die Polizei Tuttlingen ermittelt wegen der begangenen Unfallflucht und bittet unter der Telefonnummer 07461 941-0 um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell