POL-TUT: (Donaueschingen) Handtasche aus unverschlossenem Auto gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Donaueschingen (ots)

Am späten Mittwochabend, in der Zeit zwischen 22 Uhr und 23 Uhr, hat ein unbekannter Täter aus einem im Bereich des Einganges an der Donaueschinger Klink in der Sonnhaldenstraße unverschlossen abgestellten Auto eine braune Handtasche gestohlen. Die 57-jährige Besitzerin des Wagens musste an diesem Abend dringend in die Notaufnahme der Klinik und stellte ihren Wagen vor dem Klinikeingang ab. Vermutlich vergaß sie hierbei, das abgestellte Auto zu verriegeln. Später bemerkte die Frau dann den Diebstahl ihrer Handtasche. Die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0)hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise entgegen.

