POL-TUT: (VS-Schwenningen) Mann fährt mit Auto über Kreisverkehr - Alkoholtest ergibt über 2,8 Promille

Ein erheblich alkoholisierter 47-Jähriger ist am Mittwochabend mit einem Volvo auf der Kreisstraße 5700 von Bad Dürrheim kommend in Richtung Schwenningen unterwegs gewesen und hat dabei einen Kreisverkehr überfahren. Gegen 22.30 Uhr fuhr der Mann auf der K 5700 in Richtung Schwenningen, wo er am Ende der Straße zunächst über eine Verkehrsinsel und im weiteren Verlauf nicht um, sondern über den Kreisverkehr bei einer Großtankstelle fuhr. Auf einem angrenzenden, gegenüber dem Kreisverkehr liegenden Parkplatz kam der Volvo-Fahrer schließlich zum Stehen. Die durch einen Zeugen verständigte Polizei führte bei dem 47-Jährigen einen Alkoholtest durch. Das Ergebnis: über 2,8 Promille. Den Führerschein des Betrunkenen nahmen die Beamten in Verwahrung. Der Volvo wurde abgeschleppt.

