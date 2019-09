Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) 1,5 Tonnen Edelstahl gestohlen

VS-Schwenningen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein bislang unbekannter Täter circa 1,5 Tonnen Edelstahl-Schrott von einem Firmengelände in der Wasenstraße entwendet. Das Metall befand sich in einem Container auf dem Hinterhof der Firma und war zur Abholung bereitgestellt. Der Wert des gestohlenen Materials beträgt mehrere Hundert Euro. Das Polizeirevier Schwenningen (07720 8500-0) ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Hinweise.

