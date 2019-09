Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Motorradfahrer gestürzt- Polizei sucht dringend Zeugen

Tuttlingen (ots)

Ein Motorradfahrer ist am Mittwochabend in der Neuhauser Straße mit seiner Maschine gestürzt und hat dadurch sich und seine Mitfahrerin verletzt. Aufgrund ihrer oberflächlichen Verletzungen mussten beide Beteiligten in ein Krankenhaus gebracht werden. An seiner Honda entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Unfallursächlich dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand die zu hohe Geschwindigkeit des 19-jährigen Fahrers gewesen sein. Er kam mit seinem Motorrad in einer leichten Kurve gegen den Randstein und stürzte. Weiter steht im Raum, dass er sich unmittelbar vor dem Unfall in der Neuhauser Straße ein Rennen mit dem Fahrer eines blauen BMWs geliefert hat. Um diesen Hinweisen nachzugehen sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Mehrere Autofahrer sollen den Unfall und die unmittelbaren Abläufe davor beobachtet haben. Diese werden gebeten sich unter Tel. 07461 9410 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell