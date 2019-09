Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Furtwangen im Schwarzwald) Sozia eines Motorradfahrers bei Unfall leicht verletzt

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Motorradfahrer am Mittwochvormittag an der Einmündung Allmendstraße und "Auf dem Moos" einen abbiegenden Betonmischer überholen wollte, ist die 49-jährige Sozia des Bikers leicht verletzt worden. Der Fahrer des Betonmischers war an diesem Vormittag, gegen 11 Uhr, auf der Allmendstraße unterwegs und wollte nach Setzen des Blinkers nach links auf die Straße "Auf dem Moos" abbiegen. Gerade, als der Lastwagenfahrer zum Abbiegen einlenkte, sah er im Rückspiegel einen Motorradfahrer, der just in diesem Moment zum Überholen des Betonmischers ansetzte. Der Lkw-Fahrer brach daraufhin den Abbiegevorgang sofort ab. Zwar kam der 60-jährige Motorradfahrer mit der benutzten BMW R 1250 GS fast unbeschadet links an dem nun leicht schräg stehenden Betonmischer vorbei, dessen Sozia blieb jedoch mit der Schulter am Führerhaus des Lastwagens hängen und wurde vom Motorrad geworfen. Hierbei zog sich die Frau glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte die 49-Jährige zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. An den beiden beteiligten Fahrzeuge entstand mit insgesamt rund 700 Euro nur leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell