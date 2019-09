Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Versuchter Einbruch in Bäckereifiliale - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter versucht, in eine Bäckereifiliale in der Rottweiler Straße einzubrechen. Hierzu setzten die Täter mit einem Hebelwerkzeug mehrfach an einer Eingangstüre an der Gebäuderückseite der schräg gegenüber der Abzweigung Spittelbronner Weg gelegenen Bäckerei an. Allerdings hielt die massive Türe dem Einbruchsversuch stand, sodass die Täter nicht in den Verkaufsraum der Filiale gelangen konnten. An der Türe entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) ermittelt nun wegen des versuchten Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell