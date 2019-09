Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Reifen an VW zerstochen

Rottweil (ots)

Zwei Reifen wurden in der Zeit von Sonntag auf Montag an einem geparkten VW in der Pfisterstraße zerstochen. Der unbekannte Täter verursachte dadurch einen Schaden von etwa 300 Euro. Das Polizeirevier Rottweil ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise werden unter Tel. 0741 4770 erbeten.

