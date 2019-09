Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Haigerloch) Mercedes streift Opel beim Überholen

Haigerloch (ots)

Auf der dreispurig ausgebauten B463 hat ein Mercedes am Mittwochabend kurz vor der Abfahrt Gruol einen bereits auf der Überholspur fahrenden Opel auf dem Fahrstreifen des Gegenverkehrs überholt.

Gegen 18.30 Uhr fuhren beide Personenkraftwagen auf der Bundesstraße in Richtung Empfingen. Zirka 300 Meter vor der Abfahrt nach Gruol setzte der Fahrer des Mercedes zum Überholen des bereits auf der Überholspur fahrenden Opels an. Dazu fuhr der 53-Jährige über die durchgezogene Linie auf die Gegenfahrbahn. Während des Überholvorgangs streifte der Mercedes den Opel, was zu einem Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 8000 Euro führte. Verletzt wurde niemand.

